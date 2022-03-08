محافظة بني سويف تنظم معارض للسلع المخفضة استعدادًا لشهر رمضان

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف جهودها لتجهيز وإقامة معارض وشوادر السلع واللحوم لتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة استعداد لشهر رمضان الكريم، تنفيذًا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتسريع وتيرة العمل لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.

وأقامت الوحدة المحلية لمركز أهناسيا عددًا من المعارض والشوادر بالتنسيق مع الشركات والتجار المشاركة في المعرض.

كما بدأت الوحدة المحلية بمركز الفشن في إقامة شادر لحوم بلدي بجوار مجلس في شارع الإبراهيمية للمواد الغذائية يبيع بالأسعار القديمة.

وشدد محافظ بنى سويف على التنسيق المتواصل بين فرق العمل، وما تضمه من جهات التموين، الطب البيطري، الغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، وكافة الجهات ذات الصلة وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني

ووجه المحافظ، بأن تكون المعارض في أماكن قريبة من المواطنين لتوفير التسهيلات والتجهيزات اللازمة والإجراءات الاحترازية، على أن تمتد لكل المراكز والمدن، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية واللحوم بكافة أنواعها بأسعار مخفضة، مع وضع آلية رقابية لضمان الالتزام بالأسعار المتفق عليها لعدم استغلال المواطنين.