محافظ الفيوم يتفقد أعمال حملة طرق الأبواب بمدرسة الشهيد أحمد زكي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال حملة "طرق الأبواب" بمدرسة الشهيد أحمد زكى لطيف الإعدادية بمدينة الفيوم، للتأكد من تلقي التلاميذ للقاح، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم.

أكد محافظ الفيوم، خلال تفقده لأعمال حملة "طرق الأبواب" بالمدرسة بتيسير الإجراءات أمام الفرق الطبية لتأدية مهامها على الوجه الأمثل، وتكثيف توعية أولياء أمور التلاميذ بأهمية تلقي أبنائهم للقاح حفاظاً على صحتهم، مؤكداً أن فرق تلقى اللقاح تجوب كافة مدارس المحافظة بمختلف المراكز والقرى لتحقيق مستهدفاتها.

وأضاف المحافظ، أن حملة "طرق الأبواب" التى بدأت فعالياتها أول أمس الأحد وتستمر حتى 15 من شهر مارس الجاري، تستهدف كافة المواطنين بداية من سن 12 عاماً، وتعمل بالتنسيق بين المحافظة بقطاعاتها المختلفة وفريق من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، من خلال مراكز ثابتة وفرق متحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وفي السياق نفسه أشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن الحملة تعمل من خلال 620 فريقاً، ويتكون كل فريق من طبيب وصيدلي أو ممرض ومسجل بيانات، وتستهدف تطعيم 1,1 مليون مواطناً فيومياً، وقد تم تلقى 19 ألفاً و800 مواطناً للقاح منذ انطلاق حملة "طرق الأبواب" حتى الآن.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع المهندس محمود حمدي مدير عام شركة الفيوم للغاز، الموقف التنفيذي وخطة الشركة لتوصيل الغاز الطبيعي بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك بحضور عدد من مسئولي شركة الفيوم للغاز.

خلال اللقاء استعرض مدير عام شركة الفيوم للغاز، الوضع الراهن لأعمال توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظة، وكذا خطة الشركة في توصيل الغاز الطبيعي بمركزي اطسا ويوسف الصديق التي تشملهما المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

كما ناقش اللقاء الآليات الخاصة بأعمال الحفر وعمل الجسات وإعادة الشيء إلى أصله، والتعاقد مع العملاء بالمناطق التي تم الانتهاء منها.