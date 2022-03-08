الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ12 مصابًا فى حادث بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

تباشر النيابة العامة بالإسماعيلية التحقيق في واقعة إصابة 12 شخصا بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتي ملاكى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وطالبت النيابة العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، والاستماع لأقوالهم عن أسباب الحادث وملابساته.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى بعد جامعة مصر الدولية بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتي ملاكى، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا وتم نقل المصابين لمستشفى السلام لتلقى العلاج، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين فى الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على السيارات المتحطمة.

اصابة 12 شخصا حادث تصادم طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي الإستعلام عن الحالة الصحية

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وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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