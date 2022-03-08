في يومها العالمي.. تعرف على هدف المرأة وفقا لطبيعة برجها

تساعد مبادئنا وطموحاتنا في تعريفنا كفرد، اختياراتنا وتفضيلاتنا وأحلامنا وأغراضنا تشكل شخصيتنا في المجتمع، منذ العصور لعب علم التنجيم دورًا أساسيًا في تحديد شخصيتك وخياراتك وطموحاتك على الأرض.

كل شخص فريد من نوعه وبالتالي له أهداف وغايات مختلفة، ومن ثم نقدم لك قائمة بعلامات الأبراج التي ستساعدك على تحديد وفهم الغرض من حياتك.

الحمل

تريد فتاة الحمل التقدم بسهولة في جميع المجالات، سواء كانت فنون أو ثقافة أو ترفيه أو أكثر، لقد ولدت لإلهام الناس بطاقتها اللامحدودة وحماسها الجامح، لديها روح عفوية وديناميكية ومغامرة.

الثور

تسعى امرأة الثور جاهدة لتحقيق الاستقرار وتهدف إلى أن تكون أساس أي مشروع، طاقتها القوية والحازمة مهمة للحصول على أفكار قوية بما تمثله، تبذل قصارى جهدها في بيئة ثابتة من الولاء والنزاهة.

الجوزاء

هي العلامة الاجتماعية الأكثر صداقة للجميع، الغرض الأساسي من الجوزاء هو الجمع بين الناس وتوحيدهم، إنها تحب التحدث إلى الغرباء وأن يكونوا أصدقائها، إن بيئة عملها المثالية هي البيئة التي تبقيها مهتمة بحيث يمكنها التنقل بحرية، أنتي بحاجة إلى عمل تحفيزي لا يجعلك عالقًا في الكثير من الروتين أو المسؤولية.

السرطان

الهدف الرئيسي للسرطان في الحياة هو أن يظهر للعالم كيف يحب دون قيد أو شرط، إنها أفضل الأشخاص الذين يمكن الاعتماد عليهن، ستكون دائمًا هناك من أجلك عندما تحتاج إليها، من الضروري أن تكون جزءًا من عائلة في العمل.

الأسد

تصنع ضوئها المتلألأ أينما ذهبت، فالناس دائمًا مفتونون بشخصيتها وجاذبيتها، هدفهن الأساسي في الحياة هو أن يظهرن للعالم كيف يكن شجعانا، يجب أن يعكس عملها فرديتها وحاجتها للتعبير عن ذاتها، لقد ولدت لتتألق وتقف بعيدًا عن الحشد.

العذراء

واقعية للغاية، هدفها هو إحلال السلام داخل البشر، تتضمن رحلتها تعلم مهارت ستمكنها من لعب دور مهم في أي موقف عمل.

الميزان

الغرض من الميزان هو استخدام موقفه غير المنحاز والعادل للقتال من أجل القضية العملية للعالم وجعله مكانًا أفضل، تحب التوازن والعدالة، وتكون في بيئات تتطلب نهجًا عقلانيًا وعادلاً وحضاريًا لحل الحلول المعقدة أو حل النزاعات.

العقرب

تعمل بقلبها الكامل وعقلها وروحها، هدفها في الحياة هو إظهار وصفة العاطفة لجعل كل شيء رائعًا، رحلتك هي استكشاف عميق للجوانب المظلمة للطبيعة البشرية.

القوس

متحمسة وفضولية، تحب السفر واستكشاف أماكن جديدة والتعرف على ثقافات جديدة وتوسيع أفقها، هدفهن في الحياة هو تعليم الفضول الطفولي في العالم، أنتي بحاجة إلى عمل حيث يمكنك أن تشعل الآخرين برؤيتك وتفاؤلك.

الجدي

هدفها في الحياة هو تعليم العالم رعاية أحبائهم ودعمهم، الجدي مليء بالعواطف ويقدم المصداقية، تتحمل المسؤوليات، وتريد وبلوغ مكانة من الاحترام والسلطة.

الدلو

تتميز بسلوكها الرحيم والإنساني، هدفها في الحياة هو جعل هذا العالم مكانًا أفضل، سواء فعلوا ذلك عن طريق التقدم في أي تقنية أو عن طريق التطوع لأسباب اجتماعية.

الحوت

مبدعة للغاية وبديهية، تروج للفن والموسيقى وأي شكل آخر من أشكال التعبير عن الذات التي تربط الأرواح، يمكنها أن تقدم للآخرين لمحة عن عالم الروح، وتذكرهم بأننا جميعًا بحاجة إلى التعاطف واللطف والدعم.