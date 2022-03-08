الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2608 مخالفات مرورية فى حملة على الطرق والمحاور بالقليوبية

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2608 مخالفات مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2608 مخالفات مرورية، بينها 1084 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1116 مخالفة متنوعة، وضبط 56 سائقًا يقودون بدون رخصة قيادة، و54 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 36 دراجة غير مرخصة، وتحرير 29 مخالفة ملصقات، و208 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًا 10400 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 26 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2750 جنيهًا مصالحات.

مرور القليوبية ضبط السيارات المخالفة ائدى المركبات مدير أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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