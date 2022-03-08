الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق التراس: الشراكات مع الشركات العالمية تعمق التصنيع المحلي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الفريق "عبد المنعم التراس"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية  تعزيز التعاون وتحقيق  التكامل العربي في الصناعات الدفاعية وتطورها وفقا لأحدث النظم العالمية، لافتا إلى لأهمية عقد الشراكات مع كبري الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الثانى للمعرض، الذي شهد عقد مقابلات ومباحثات بهدف تبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا, كما تم الإتفاق علي التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمعدات والأنظمة الدفاعية، مع كل من مدير الصناعات العسكرية السعودية، ونائب قائد الحرس الوطني السعودي ومدير شركة كاتيك الصينية العالمية وإحدى كبري الشركات البولندية المتخصصة في مجال الإلكترونيات والطاقة الشمسية.

وكان قد أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في وقت سابق، إأن المشاركة المصرية ضمن جناح جمهورية مصر العربية بمعرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض، تعكس المكانة الرفيعة لمصر في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن عددًا من كبرى الشركات العالمية طلبت عقد لقاءات مُشتركة مع وفد العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، في كافة الصناعات الدفاعية والبحوث والتدريب.

جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي، حيث تعد مشاركة العربية للتصنيع فى الدورة الحالية فرصة مهمة للهيئة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى الصناعات الدفاعية، إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع.

وشهدت أولي أيام المعرض نشاطا مكثفا للعربية للتصنيع، حيث تم إجراء العديد من المباحثات مع عدد من كبري الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في عدد من الصناعات الدفاعية والبحوث.

كما حرص المهندس "محمد أحمد مرسي"ن وزير الدولة للإنتاج الحربي، على تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع ،حيث أطلع على أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية لمعروضات الهيئة في مجال الصناعات الدفاعية ونظم التسليح المختلفة.

كما أشاد اللواء بحري أشرف عطوة، قائد القوات البحرية المصرية بالتكنولوجيا المتطورة بمنتجات العربية للتصنيع والتي تم تحديثها وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

التكنولوجيا الطاقة الشمسية الهيئة العربية للتصنيع العربية للتصنيع عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع الصناعات العسكرية الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع

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