الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تعلن عدد المستفيدين من الدعم النقدي «كرامة»

كرامة
كرامة

قال تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" بلغ مليونا و328 ألفًا و884 مستفيدًا حتى فبراير مقارنة مليونًا و328 ألفًا و389 مستفيدًا على مستوى المحافظات فى يناير الماضي، والذي يستهدف المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، وذوي الإعاقة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة شهرية إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه.

أما عن الاشتراك فى البرنامج، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك العديد من الإجراءات للاشتراك ومنها:-

-تقديم بعض المستندات  للوحدة الاجتماعية التابعة لسكن المتقدم وهى:-

-صور بطاقة الرقم القومى تكون جارية على عنوان المتقدم ولكل أفراد الأسرة فى 18 سنة فأكثر.

-صور قسيمة الطلاق أو الزواج للمتقدم.

-صور  مميكنة لشهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

-صورة مميكنة من بطاقة التموين ومدون عليها اسم مكتب التموين.

- ولأطفال الأسرة من سن 6 إلى 18 سنة، تقديم مدرسي، وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

-صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

-كشف الإعاقة من كود اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

-صورة شهادة وفاة الزوجة/ الزوج للأرامل.

-صورة شهادة الهجر أو شهادة الانفصال.

-صورة شهادة السجن وذلك لحالات سجن الأم والأب.

وفى سياق متصل، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، لمن تخلف من خلال ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى المحافظات.

وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال "تكافل وكرامة" على تحسين أحوال المواطنين الذين تأثروا نتيجة الأحوال الاقتصادية خاصة بعد تفشي ظاهرة فيروس كورونا.

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وائل لطفي

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