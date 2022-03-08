«العرب» البريطانية: مصر تنتصر للمرأة

أشادت صحيفة العرب البريطانية بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة بمصر ووصفته بأنه “خطوة تاريخية” وأن الإرادة السياسية في مصر انتصرت للمرأة بعد عقود.

وقالت الصحيفة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: "لقد انضمت 98 امرأة للعمل قاضيات في مجلس الدولة بمصر الأحد، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد".

وتأتي التعيينات في أعقاب مرسوم رئاسي صدر في أكتوبر 2021، حيث تم توزيع القاضيات منذ ذلك الحين على دوائر مختلفة وأدين اليمين أمام رئيس مجلس الدولة.

وأفاد بيان لمجلس الدولة أن القاضيات الجديدات خضعن منذ أكتوبر للتدريب على أمور ذات صلة بشؤون الأمن القومي ومكافحة الفساد.

وقالت المستشارة مها عبدالفتاح الطنطاوي: “طبعا شعورنا فيه فخر ممزوج برهبة لأن الحدث كبير وخطوة تاريخية كبيرة أن تتولى المرأة المناصب القضائية في مصر وهو ما لم يكن متاحا”.

وذكر بيان للمجلس القومي للمرأة أنه على الرغم من أن النساء يمارسن مهنة المحاماة منذ ثلاثينات القرن الماضي إلا أنهن لم يشغلن أي مناصب قضائية حتى عام 2003 عندما تم تعيين أول قاضية، الراحلة تهاني الجبالي، في المحكمة الدستورية.

وبحسب تقرير صدر عام 2017 عن المجلس القومي للمرأة، فقد تم تعيين ما مجموعه 66 قاضية في السنوات الأخيرة التي تلت ذلك حتى عام 2015، ليصل العدد الإجمالي للقاضيات المعينات 67 قاضية، وهو رقم يمثل أقل من واحد في المئة من إجمالي عدد القضاة في البلاد البالغ نحو 12 ألف قاض.

وفي عام 2021 صنف المنتدى الاقتصادي العالمي مصر في المرتبة 129 في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين والرابعة إقليميا.

وأبرز التقرير أن مصر أغلقت في المجمل 63.9 في المئة من إجمالي الفجوة بين الجنسين وحققت تقدما في التمكين السياسي وما يتعلق بالصحة والبقاء إضافة إلى التحصيل العلمي.

ويعد مجلس الدولة أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، وأنشئ العام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، والدعاوى والطعون التأديبية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين ومشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها.