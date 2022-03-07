البيت الأبيض: بايدن لم يتخذ قرارًا بفرض حظر على النفط الروسى

اعلن البيت الابيض، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "لم يتخذ قرارا حتى الآن" في شأن احتمال فرض حظر على الغاز والنفط الروسيين ردا على غزو أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي، إنه تمت مناقشة الموضوع الاثنين خلال مشاورات ضمت بايدن وقادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وأضافت: "لدينا قدرات وإمكانات مختلفة"، في وقت تعارض ألمانيا خصوصا أي حظر للغاز الروسي لأنها تعول عليه في شكل كبير، في حين تستورد الولايات المتحدة كميات محدودة من الخام الروسي، وفق الوكالة الفرنسية.

كان البيت الأبيض أعلن قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكدوا عزمهم على مواصلة زيادة الكلفة" التي تتكبدها روسيا ردا على اجتياحها أوكرانيا.

ولاحقا، حذرت روسيا من "عواقب كارثية" على سوق النفط العالمية في حال فرض حظر على صادراتها النفطية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الطاقة ألكسندر نوفاك، إنه "من الواضح تماما أن رفض شراء النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على السوق العالمية".

وأضاف: أنه "لن يكون من الممكن التكهّن بارتفاع الأسعار التي قد تصل إلى أكثر من 300 دولار للبرميل، بل ربما أكثر"، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.

وتعد روسيا مصدرا أساسيا للغاز الطبيعي ومن بين أكبر منتجي الخام في العالم.

يشار إلى أن سعر الغاز الطبيعي بلغ اليوم مستوى قياسيا في أوروبا والمملكة المتحدة على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات.

وارتفع السعر المرجعي للغاز "تي تي أف" الهولندي بأكثر من 60 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 345 يورو للميغاوات ساعة فيما بلغ سعر الغاز البريطاني 800 بنس للوحدة الحرارية.

واقترب سعر خام "برنت بحر الشمال" من 140 دولارا للبرميل وبات في طريقه لتسجيل أعلى سعر له منذ 14 عاما.