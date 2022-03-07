الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. طرح البوستر المنفرد لخالد النبوي في «راجعين يا هوى»

النبوي
النبوي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "راجعين يا هوى" البوستر الدعائي المنفرد لبطل العمل خالد النبوي، في المسلسل المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022 .

وأفصحت الشركة المنتجة لمسلسل "راجعين يا هوا"، عن البوستر الذي يظهر شكل وظهور خالد النبوي خلال احداث العمل المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

وظهر النبوي على بوستر العمل وهو ذو نظرة حادة ممزوجة بالابتسامة التي تظهر حالة الساسبنس التي يشهدها العمل الذي يتكون من ثلاثون حلقة متصلة .

وكانت الشركة قد كشفت عن عرض المسلسل الدرامي  على قنوات dmc وcbc، ومنصتي watchit وshahid، خلال أيام الشهر الكريم .

مسلسل "راجعين يا هوا" مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.

"راجعين يا هوا" بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، وجلا هشام وغيرهم.

مسلسل راجعين يا هوى تدور أحداثه حول بليغ أبو الهنا، الذي يعود إلي مصر وعليه ديون طائلة، نتيجة خسائر أعماله التجارية في أوروبا، فيضطر إلى دخول في محاولات استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه، لتشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم، يجعله يواجه مهمة أكثر أهمية، كي يلم شمل العائلة بالحب والتأخي من جديد، في الوقت ذاته، تصحو قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل في تجربة عاطفية جديدة مع ماجي.

كما طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “راجعين يا هوى” البوستر الرسمي للمسلسل، الذي يضم عدد كبير من الفنانين، على رأسهم خالد النبوي، هنا شيحة، نور، أنوشكا، أحمد بدير، نور خالد النبوي، وسلمى أبو ضيف، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.

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وائل لطفي

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