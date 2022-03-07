الأنبا عمانوئيل يستقبل الرئيسة العامة لراهبات الكلمة المتجسد

استقبل الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم، بدار المطرانية بالأقصر الأم ماري ربدنتورا رودريجيس، الرئيسة العامة لراهبات الكلمة المتجسد، برفقتها الأخت ماري بلين الرئيسة الإقليمية، والأخت ماري فيدليداد، الرئيسة المحلية.

ورحب نيافته بالرئيسة العامة ورفيقاتها، معبرًا عن شكره لتواجدها وزيارتها، واستجابتها لطلب تواجد الرهبنة من أجل الخدمة بالإيبارشية، حيث يخدمن الآن ثلاث راهبات، برعية العائلة المقدسة بجراجوس.

وتضمن اللقاء أيضًا تعريف نيافته للأم الرئيسة، بمناطق الخدمة بالإيبارشية، بالإضافة إلى الاحتياج اللازم للعديد من الراهبات، من أجل الخدمة في أماكن عديدة، داخل الإيبارشية.

من ناحيتها، عبرت الأم الرئيسة عن سعادتها بزيارة الإيبارشية، ثم عرضت حضور الرهبنة بعدة أماكن في العالم، مقدمة الشكر على ما يلقونه الأخوات الراهبات من اهتمام وتشجيع بالإيبارشية.

واختتم اللقاء بالقداس الإلهي، والبركة الرسولية الختامية.