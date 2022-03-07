جونسون: نعمل على إفشال غزو بوتين أوكرانيا وجرائمه لن تمر دون عقاب

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب خطأ واستهان ببطولة الأوكرانيين ووحدة الأوروبيين.

جاء ذلك خلال تصريحات لبوريس جونسون ضمن مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الكندي جاستن ترودو الهولندي مارك روت، وفق قناة "الحرة".

وقال جونسون إنهم يعملون على ضمان إفشال غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكارثي لأوكرانيا، كما يعملون على دراسة آلاف طلبات اللجوء من أوكرانيا وتوزيع اللاجئين الأوكرانيين على دول الجوار.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أنه ستكون هناك فترة انتقالية للبحث عن موارد بديلة للطاقة من جهات أخرى.

وأعلن جونسون عن انضمام بلاده إلى كندا وهولندا من أجل حشد الدعم لأوكرانيا وتقديم المساعدات لها، مشيرا إلى أن العالم أجمع تضامن مع الشعب الأوكراني منذ بدء الهجوم الروسي الوحشي.

وأكد بوريس جونسون تقديم 175 مليون جنيه إسترليني لدعم أوكرانيا ضمن مساعدات جديدة لكييف مشيرا إلى أنهم يعملون على ألا تمر "جرائم بوتين" دون عقاب.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في وقت سابق اليوم الإثنين، إن السفير البريطاني لدى أوكرانيا غادر البلاد بسبب "الوضع الأمني الخطير" هناك بعد الغزو الروسي.

قادة الاتحاد الأوروبي يدرسون ضم أوكرانيا إلى عضويته

فيما أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل، اليوم، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد المكون من 27 دولة في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن تضامن الاتحاد الأوروبي وصداقته ومساعدته غير المسبوقة لأوكرانيا لا تتزعزع، وسيناقش طلب عضوية أوكرانيا في الأيام المقبلة.

من جهته أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا دول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 1.6 مليون لاجئ، وقد يرتفع إلى 5 ملايين لاجئ.