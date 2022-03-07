الإحصاء: 15.5% زيادة فى عدد السفن العابرة لقناة السويس مطلع 2022

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عائدات قناة السويس الشهرية إلى 8.5 مليار جنيه مطلع العام الجارى 2022 مقابل 7.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، مضيفًا أن عائدات الهيئة بلغت 60.8 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالى الحالى 2021-2022.



وأوضح جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصل عليه "الدستور"، أن أعلى عائدات شهرية لهيئة قناة السويس تحقق بقيمة 9 مليارات جنيه خلال شهر نوفمبر 2022 و8.8 مليار جنيه خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2022 و8.7 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الماضى.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس شهريًا بنسبة 15.5%، لتسجل 1380 سفينة خلال شهر يناير 2022 مقابل 1194 سفينة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفعت حمولة السفن شهريًا من 104.2 مليون طن لـ106.2 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها، بينما تراجع عدد ناقلات البترول العابرة من 400 ناقلة خلال شهر يناير 2021 لـ394 ناقلة بترول خلال شهر يناير 2022.

أما عن إيرادات السكك الحديدية، أظهر تقرير الإحصاء، أن حجم الإيرادات الشهرية بلغ 247.4 مليون جنيه خلال شهر يناير 2022 مقابل 248.2 مليون جنيه خلال شهر يناير 2021، بينما كانت الإيرادات قد بلغت 276.4 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر 2021.

وتراجع عدد ركاب السكك الحديدية إلى 20.3 مليون راكب خلال شهر يناير 2022 مقابل 21.2 مليون راكب خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما كان عدد الركاب قد بلغ 27.1 مليون راكب خلال شهر ديسمبر 2021، فى حين ارتفعت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية لـ468.3 ألف طن خلال شهر يناير 2022 مقابل 465.8 ألف طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما كانت الكمية قد بلغت 448.6 ألف طن خلال شهر ديسمبر 2021.