الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 فى حادث تصادم سيارة مع توك توك بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص منذ قليل، فى وقوع حادث تصادم، وقع فى طريق السعديين، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم، فى طريق السعديين اتجاه مركز نشتول السوق، بمحافظة الشرقية، بين سيارة ملاكى و2 توك توك.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم كل من “ يوسف.إ.س”، 20 سنة، مقيم كفر ابراش مركز مشتول السوق، بنزيف فى المخ، و“أحمد.ي.س”، 20 سنة، نقيم قرية الخشة، بكسر متهتك مفتوح بالفخذ الأيمن، “محمود.ع.م”، 23 سنة، مقيم قربة الخشة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و“محمد ح.م” 18 سنة مقيم كفر ابراش، مركز مشتول السوق، بكسر فى الحوض.

وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى السعديين، ومنها تم تحويلهم لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق.

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وائل لطفي

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