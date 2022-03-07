الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

للعام الثاني على التوالي.. أشجار «الماهوجني» تزين معرض الزهور

معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع

افتتح الأسبوع الماضي معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان في نسخته الـ89، بحضور وزير الزراعة وعدد من السفراء ونواب البرلمان، وشهد معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان، اليوم الأثنين، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين في عاشر أيامه منذ افتتاحه يوم السبت، بغرض اقتناء العديد من الزهور والنباتات النادرة ونباتات الزينة الموجودة داخل معرض زهور الربيع.

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ويشارك في معرض زهور الربيع ما يقرب من 190 عارض وتميز جناح أحد الشركات العارضة بمعرض الزهور شركة الأشجار الزراعية لأشجار الماهوجني الإفريقي، والتي تميزت بوجود نباتات وأشجار متنوعة ذات أسماء مختلفة ترى للمرة الأولى في مصر، وهو ما زين المعرض وانبهار المواطنين الذين توافدوا بشكل كبير على الجناح.

وقال أحد المسئولين عن شركة المستقبل الزراعية، إن أشجار الماهوجني تنتج للمرة الأولى في مصر، وهي من أنواع النباتات الجديدة المختلفة، لافتًا إلى أن ليس الماهوجنى فقط المميز في الجناج بل هناك غيره من النباتات تتنوع ما بين ، الصندل الأحمر، خشب التك، خشب الروز وود، الميليا دوبيا وغيرها من النباتات النادرة التي تتواجد للمرة الأولى في مصر عموما، ويتم استيراد أخشابها من الخارج.

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ونوه بأنهم يزرعون أيضل الباش فروا وجاك فروت وغيرها من أشجار الفواكه الاستوائية غير الموجودة في مصر، علاوة على المكسرات المتنوعة النادر وجودها في مصر، مشيرًا إلى أنهم قبل البدء في زراعة تلك النباتات النادرة يكون لديهم صدى من المواطنين ومن بعدها يبدأوا في زراعتها بكم.

وافتتح معرض الزهور للجمهور، يوم السبت الماضي، السادس والعشرين من فبراير، ويستمر المعرض لمدة 45 يوما، في دورته الـ89 ويُقام المعرض في حديقة الأورمان بالجيزة التي تم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، بهدف إمداد القصور الخديوية، وتبلغ مساحتها 28 فدانا، بمشاركة 190 عارضا من مختلف قطاعات الزراعة والمهتمين بالزراعة في مصر والدول العربية. ‏

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يعتبر معرض الزهور الأول من نوعه في مصر، والأول من نوعه والأقدم في الشرق الأوسط بأكمله، فلم تسبق أي دولة مصر إلى إنشاء معرض للزهور بهذا الحجم وهذا التنوع.

يعتقد البعض أن المعرض مفتوح للجمهور طوال العام، لكنه يتم فتحه للجمهور مرة واحدة، ولمدة 45 يوما في هذا الوقت من كل عام، في حديقة الأورمان التي ترعى تواجده فوق أرضها منذ ما يقرب من 86 عاما.

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لا يمكن الذهاب إلى المعرض في أي وقت من اليوم فللمعرض مواعيد محددة يجب احترامها، والذهاب في أثنائها، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، فيجب مراعاة هذه المواعيد إذا ما قررت الذهاب إلى المعرض.

أشجار الماهوجني الإفريقي الماهوجني الإفريقي معرض الزهور للعام الثاني معرض زهور الربيع حديقة الاورمان وزير الزراعة النباتات النادرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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