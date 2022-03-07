الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ يستقبل وكيلة وزارة الصحة الجديدة .. وتكليف عاجل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرم اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة السابق، لأدائها المتميز ومساهمتها في الارتقاء بالخدمات بالقطاع الصحي بالمحافظة، وتنفيذ المبادرات المتعددة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما استقبل محافظ كفرالشيخ، الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، متمنياً لها التوفيق في عملها، موجها متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة الجديد، بمتابعة المستشفيات والوحدات الصحية، والمنظومة الطبية، بالمحافظة وتحقيق الانضباط الإدارى بالقطاع الطبي، وإعداد تقرير شهري عن الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أصدر  القرار رقم 80 لسنة 2022، بتكليف الدكتورة إلهام محمد محمود محمد، كبير إخصائيي طب أسنان "مدير عام" بأمانة المركز المتخصصة بالقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وذلك لمدة عام.

وسابقا عملت الدكتورة إلهام محمد، قائماً بأعمال مدير مستشفى إسنا التخصصي، والمخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، خلفًا للدكتور تامر حامد، وذلك اعتبارا من 29/3/2020، وحتى 30 يونيو 2020، خلفا للدكتور تامر حامد.

كما تعتبر من ضمن الفريق الطبي المعالج لحالات فيروس كورونا والتي ظهرت بالأقصر لمصريين وأجانب ونجحت بفعل خبرتها في السيطرة على الإصابة وعدم انتقال العدوى من المصابين للفريق الطبي.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الصحة تكريم كفر الشيخ تكليف متابعة

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