تراجع أرباح «اسباير كابيتال» بنسبة 88% خلال 2021

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن العام الماضي تراجع أرباح الشركة بنسبة 87.9 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الإثنين، أنها سجلت صافي ربح بلغ 578.1 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وحققت الشركة إيرادات لأنشطتها خلال الفترة بقيمة 142.9 مليون جنيه، مقارنة بحوالي 140.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة

وأعلنت الشركة، مؤخرا، عن قيام شركاتها التابعة الخير للتمويل متناهي الصغر بشراء محفظة القروض والأصول والغير ملموسة والمملوكة لمؤسسة دعم وتنمية الأعمال بنحو 19 مليون جنيه.

وقالت إن شراء المحفظة يعد أولى خطوات اسباير كابيتال للتوسغ في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بعد لانتهاء من الخطة الهيكلية للشركة، مضيفة أن شركة الخير للتمويل تعتزم تقديم باقة من الخدمات المالية للفئات التي لا تتعامل مع القطاع المصرفي.

سبق وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن أول 9 أشهر من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 34.6 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 566.74 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 867.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وعلى صعيد المؤشرات المستقلة، تحولت الشركة إلى الخسائر على أساس سنوي، حيث سجلت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر خسائر بلغت 20.78 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 153.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.