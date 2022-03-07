الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليابان تجري محادثات مع أمريكا ودول أوروبية لحظر واردات النفط الروسي

النفط
النفط

قالت وكالة "كيودو" للأنباء، اليوم الإثنين، أن اليابان، التي تعتبر روسيا خامس أكبر مورد للنفط الخام لها، تجري محادثات مع الولايات المتحدة ودول أوروبية، بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسي.
يأتي التقرير بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأحد إن الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين يبحثون هذا الاحتمال.
وردا على سؤال بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسية، أحجم كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو عن التعليق على اتصالات بلاده مع الولايات المتحدة.
واستوردت اليابان 3.63% من احتياجاتها من النفط الخام من روسيا العام الماضي.
واستبعد وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا أن يكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير مباشر على قدرة اليابان على تأمين إمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي المسال، لكنها قد تؤثر بشكل غير مباشر على المشروعات المتعلقة بالطاقة.
وقال أمام البرلمان:"سنراقب (التطورات) عن كثب" مضيفا أن اليابان ستتصرف بشكل مناسب بالتوافق مع مجموعة السبع.
وتمتلك الحكومة والشركات اليابانية حصصا في مشروعات للنفط والغاز الطبيعي المسال في روسيا.

طوكيو النفط الروسية أمريكا دول اوروبية اليابان

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وائل لطفي

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