الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع فعاليات تقييم المدرسة الرسمية للغات

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الإثنين،  الاستعدادات النهائية والتجهيزات بمدرسة مطروح الرسمية لغات لفعاليات التقييم المركزي للحصول على شهادة الاعتماد و الجودة.

وعقد وكيل تعليم مطروح اجتماعاً مع فريق عمل الجودة المشرف على الاستعدادات النهائية للتقييم المركزي، مشددا على ضرورة بذل أقصى جهد ممكن مع تقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للمدرسة في إطار تكاملي بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الهدف المنشود

ولفت وكيل تعليم مطروح إلى ضرورة تجهيز المدارس المتقدمة للحصول على شهادة الاعتماد مع الأخذ في الاعتبار بالعمل على زيادة أعداد المدارس المتقدمة.

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وكان قد شهد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في ٥ مارس ٢٠٢٢  فعاليات التقييم المركزي لمسابقة مسرحة المناهج بمدرسة مطروح الرسمية لغات بحضور صلاح الحاج رئيس لجنة التقييم، وسلوى لطفي موجه عام المسرح وسحر عبد الموجود مدير المدرسة.

وتابع وكيل تعليم مطروح  العروض المسرحية التي قدمها طلاب مدارس الرويني الإبتدائية، وكريم فؤاد هنداوي إعدادي بنات، ومطروح الرسمية المتميزة لغات، وزاهر جلال إعدادي بنات، والروضة الابتدائية الخاصة وذلك بمسرح المدرسة الرسمية.

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كما تابع وكيل تعليم مطروح تقديم طلاب الرويني لمسرحية منهجية عن الأساليب اللغوية لمادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي لاقت إعجاب واستحسان الحضور بالإضافة إلي  المسرحية المنهجية التى قدمها طلاب الروضة الخاصة عن مادة الدراسات الاجتماعية تناولت المحاور الرئيسية لحكم محمد علي لمصر ولاقت الإشادة والثناء من وكيل الوزارة.  

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وأشاد الوكيل بأداء الطلاب المتميزين بالفن المسرحي خلال أدائهم المسرحيات المنهجية، والتي تهدف لتبسيط المنهج الدراسي من خلال الأداء الفني الجيد مثمناً الاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية لصقل مواهب الطلاب وتطوير مواهبهم الفنيه ليكونوا نواة طيبة في المستقبل.

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
تعليم مطروح الاعتماد والجودة الرسمية لغات التقييم المركزي مطروح

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