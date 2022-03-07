الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: سننشر قوات إضافية فى ليتوانيا على خلفية التوتر مع روسيا

البنتاجون
البنتاجون

أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في ليتوانيا وستنشر هناك وحدات من المدرعات والمدفعية وقوات الدفاع الجوي على خلفية التوتر مع روسيا.

 

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي في تصريح صحفي أدلى به في ميدان بابرادا الليتواني قرب الحدود مع بيلاروس: "تقرر إرسال كتيبة مدرعات ووحدات للدفاع الجوي والمدفعية إضافية إلى ليتوانيا".

 

وأوضح قائد الفيلق الخامس بالجيش الأمريكي الجنرال جون كولاشسكي الذي يرافق ميلي، أنه "ستنشر في ليتوانيا رادارات ومدفعية ذاتية الحركة M-109، ومنظومات للدفاع الجوي Avenger مزودة بصواريخ Stinger".

البنتاجون ننشر قوات ليتوانيا بنتاجون إضافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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