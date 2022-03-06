الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمود السيسي: هنقولكم حصل إيه في «مكتوب عليا» رمضان 2022

محمود السيسي
محمود السيسي

شارك الفنان محمود السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، اليوم الأحد، البوستر الدعائي لمسلسل "مكتوب عليا"، والمقرر أن يخوض السباق الرمضاني 2022.

وقال السيسي:"احنا عيله جلجل.. عيلة شبه اي عيله مصريه وفي يوم صحينا من النوم و… مش هنقولكم طبعا حصل ايه، مكتوب عليا رمضان 2022،  حصريا على dmc TV، يا رب يعجبكم ".

مسلسل “مكتوب عليا” 
 

ودخل المخرج خالد الحلفاوى فى معسكر مغلق من أجل الانتهاء من جميع المشاهد فى الأسبوع الأول من شهر رمضان، ومنع الإجازات ومد عدد ساعات التصوير والتى تصل لـ18 ساعة فى اليوم.

ويشارك فى بطولة مسلسل "مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبدالجليل، هنادى مهنا، أيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل،  وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب،  ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

ويجمع العمل بين أكرم حسنى وهنادي مهنا في أول عمل بينهما، حيث يقدم كل منهما شخصية مختلفة عن الأعمال السابقة، حيث يقع أكرم حسنى فى فخ السحر والشعوذة وتحاول هنادي مساعدته وإنقاذه ليقع كل طرف في حب الطرف الآخر.

ويجمع العمل بين أكرم حسنى وهنادي مهنا في أول عمل بينهما، حيث يقدم كل منهما شخصية مختلفة عن الأعمال السابقة، حيث يقع أكرم حسنى فى فخ السحر والشعوذة وتحاول هنادي مساعدته وإنقاذه ليقع كل طرف في حب الطرف الآخر.

محمود السيسي الفنان محمود السيسي مسلسل مسلسل “مكتوب عليا” مكتوب عليا

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