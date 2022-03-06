«التموين»: «مفيش قرش ساغ زيادة على السلع فى منافذ الوزارة»

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأسعار تحركت بشكل بسيط في بعض السلع الغذائية مثل الأرز والزيت، والعيش السياحي.

وأضاف عبد المنعم خليل خلال تصريح صحفي، قبل قليل، أن الدولة قادرة على تجاوز هذه الأزمة، وستكون السلع متوفرة ولا يوجد بها أي نقص لأن مصر لديها مخزون استراتيجي.

وتابع أن أسعار السلع في منافذ الوزارة لم تشهد أي زيادة حتى الآن ولدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لفترة 5 أشهر، مردفا: «مفيش زيادة قرش ساغ في منافذ الوزارة حتى الآن».

وأردف أن وزارة التموين خدمية ولا تهدف للربح، وتعتبر رمانة الميزان بالنسبة للسوق، مشيرا إلى أن القيادة السياسية ضخت 50 مليار جنيه لزيادة السعة التخزينية لفترة طويلة، وهناك تعاقدات مع السودان بشأن اللحوم والمخزون الاستراتيجي آمن تماما.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن منافذ بيع السلع الغذائية في شهر رمضان ستكون بسعر الجملة، وتم تأمين احتياجات الشهر قبله بـ3 أشهر، من مختلف السلع والمنتجات التي تطرحها الوزارة في المنافذ وستنخفض الأسعار لـ 30% في معارض أهلا رمضان.

وأكد خليل، على عدم زيادة رغيف العيش الخاص بالتموين، وعلى الجميع عدم الانصياع إلى الشائعات، مشددا على ضرورة التبليغ عن وجود أي زيادات من أصحاب الأفران في رغيف العيش المدعم.

وأشار إلى أن سعر كيلو اللحم الآن كما هو بـ95 جنيها، والفرخة الكاملة سعرها 48 جنيها في المنافذ التابعة للوزارة، لافتا إلى أن الدولة لا تنوي رفع سعر رغيف الخبز وتناقش إدارة الدعم فقط حتى يصل للمستحقين.