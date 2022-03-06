الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 7 تعديات فى التل الكبير بالإسماعيلية

إزالة تعديات
إزالة تعديات

شهد مركز ومدينة التل الكبير حملات إزالة أسفرت عن إزالة 7 حالات بنطاق مركز ومدينة التل الكبير بإجمالي مساحة بلغت ١٠١٨ م٢.

وتمثلت حالات الإزالة في ٢ حالة تعد على مساحة ٤٠٠ م أراضي ملك الدولة ولاية الزراعة عبارة عن أسوار وبناء غير مكتمل وتمت الإزالة الفورية، كما تم إزالة ٤ حالات تعدي على أراضي ملك الدولة ولاية الأوقاف المصرية على مساحة ٥٠٨ م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة.

وتضمنت الإزالات حالة تعد على أراض ملك الدولة ولاية محافظة الإسماعيلية بمساحة قدرها ١١٠ م٢ عبارة عن أسوار وبناء غير مكتمل.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن - أبطال فيلم موسى - الاطلالات الأنثوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

«حريق محطة زابوريجيا».. فيديو أرعب العالم وأشعل «السوشيال ميديا» (تحليل بيانات)

نقل غادة عادل إلى المستشفى.. وعكة صحية طارئة

«التموين»: «مفيش قرش ساغ زيادة على السلع فى منافذ الوزارة»

«الأرصاد» تكشف الأماكن المتأثرة بـ«العاصفة الترابية»

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

تباين الإصابات بكورونا في الدول العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى

«بينيت» يتحدث إلى رئيس الوزراء الأوكراني للمرة الثالثة خلال 24 ساعة