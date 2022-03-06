إزالة 7 تعديات فى التل الكبير بالإسماعيلية

شهد مركز ومدينة التل الكبير حملات إزالة أسفرت عن إزالة 7 حالات بنطاق مركز ومدينة التل الكبير بإجمالي مساحة بلغت ١٠١٨ م٢.

وتمثلت حالات الإزالة في ٢ حالة تعد على مساحة ٤٠٠ م أراضي ملك الدولة ولاية الزراعة عبارة عن أسوار وبناء غير مكتمل وتمت الإزالة الفورية، كما تم إزالة ٤ حالات تعدي على أراضي ملك الدولة ولاية الأوقاف المصرية على مساحة ٥٠٨ م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة.

وتضمنت الإزالات حالة تعد على أراض ملك الدولة ولاية محافظة الإسماعيلية بمساحة قدرها ١١٠ م٢ عبارة عن أسوار وبناء غير مكتمل.