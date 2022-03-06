«اللهم إنا نسألك خيرها».. دعاء الرياح يتصدر مؤشرات البحث الشهيرة

تصدر دعاء الرياح مؤشرات البحث القوية من جانب المواطنين، حيث يرغب الكثير منهم في معرفة الدعاء، خاصة بعد أن شهدت البلاد خلال هذه الساعات موجة من الرياح المحملة بالأتربة ما أدت إلى تقاعد البعض في المنزل وعدم خروجه بسبب سوء الأجواء.

◘دعاء الرياح

وخلال جلوس البعض في المنازل يتوجه إلى الصلاة والدعاء، فقد أوضحت السنة النبوية جميع الأدعية للظواهر الطبيعية، والتى منها: الرياح والأمطار ونزول الثلج، وكسوف الشمس وخسوف القمر، وغيرها من الأدعية المتعلقة بأمور العبادات والمعاملات مثل: المرض والوضوء وغيرها من الأدعية الأخرى.

دعاء الريح

بين لنا الرسول (ص) دعاء عند هبوب الرياح القوية المحملة بالأتربة أو الرياح الباردة، حيث يقول المسلم عندما يراها:" اللهم إني أسألك خيرها وخير مافيها ، وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر مافيها، وشر ما أرسلت به"، حيث قامت عدد من الصفحات الدينية الخاصة بالمؤسسات الدينية بنشر هذا الدعاء.

دعاء الرياح

هناك العديد من الأدعية الأخرى التي يمكن للمسلم أن يقولها عند هبوب الرياح ومنها:"اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك".

إضافة إلى دعاء:"اللهم انا نستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني إلى سخطك أو يميل بنا إلى ما نهيتني عنه، أو يبعدنا عما دعوتنا اليه".

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كما يمكن للمسلم أن يردد دعاء:"اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم، ياغفار اغفر لنا وياتواب تب علينا واعف عنا" و"اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات، ويحل النقمات ويغضبك يارب الأرض والسماوات" و"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".