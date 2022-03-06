بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

بدأت إسرائيل لعب دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأجرى نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، زيارة سرية، إلى موسكو، أمس السبت، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالكرملين.

زيارة سرية إلى روسيا

وكان مقررًا أن تبقى الزيارة سرية، إلا أن الكرملين أصدر بيانا رسميا، مساء السبت، أعلن خلاله أن بوتين وبينيت يناقشان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإمكانية وقف إطلاق النار.

ورافق بينيت، خلال الزيارة، كل من إيال هولتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وشميريت مئير المستشارة السياسة لنفتالي، وكذلك المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه تم إطلاع أمريكا على تفاصيل زيارة بينيت قبل إتمامها، ووافقت عليها، بالإضافة إلى الاتصال مع فرنسا وألمانيا لإطلاعهم أيضا.

اجتماع 90 دقيقة مع بوتين

واجتمع بينيت مع الرئيس الروسي، لنحو 3 ساعات، تضمنت نقاش واسع حول الأزمة الأوكرانية، وتداعياتها، ومدى إمكانية توصل موسكو لاتفاق وقف إطلاق النار في ظل المفاوضات الحالية مع كييف، وكذلك أوضاع الجالية اليهودية الموجودة هناك في ظل الحرب.

وفور انتهاء اجتماع بوتين وبينيت، أجرى الأخير اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لإطلاعه على ما جاء في تلك المباحثات، وكذلك تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

زيارة مباشرة إلى ألمانيا بعد روسيا

وتوجه بينيت مباشرة إلى ألمانيا، وعقد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس، لبحث الأزمة في أوكرانيا، واطلاعه على ما جاء في اجتماعه مع الرئيس الروسي، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وبعد انتهاء الاجتماع الإسرائيلي الألماني، تحدث بينيت مرة ثانية إلى الرئيس الأوكراني عبر الهاتف، بينما لم يكشف أي من الجانبين تفاصيل تلك الاتصالات.

3 اتصالات بزيلينسكي في 24 ساعة

وعاد بينيت إلى إسرائيل، صباح اليوم، الأحد، لبحث نتائج جولته، ومن ثم أجرى اتصالا، هو الثالث خلال 24 ساعة، مع الرئيس الأوكراني، لاستمرار النقاش حول الوساطة الحالية وما يمكن أن تسفر عنه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال اجتماع حكومته، "لقد زرت موسكو وبرلين، وسافرت إلى هناك بهدف المساعدة في الحوار القائم بين كافة الأطراف، وذلك بطبيعة الحال بناءا على ترحيب وتشجيع من كافة الجهات المعنية"، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وصول بينيت لألمانيا

استمرار الوساطة رغم احتمال «الفرصة الضئيلة»

وأضاف أن تل أبيب مستمرة في محاولة المساعدة في أزمة أوكرانيا حتى إن لم تكن فرص النجاح كبيرة.

وأكد بينيت أنه لا يمكنه الخوض في تفاصيل تلك المحادثات، موضحا أنه سيواصل تقديم الدعم كلما طلب منهم القيام بذلك.

وتابع:" إذا أتيح لنا الوصول إلى كافة الأطراف والقدرة على القيام بذلك، فأعتقد أنه من واجبنا الأخلاقي القيام بكل محاولة ممكنة".

طلب أوكرانيا بوساطة إسرائيلية

وأشار إلى أن إسرائيل تتخذ الإجراءات الضرورية استعدادًا لاستيعاب عدد ضخم من القادمين الجدد من أوكرانيا، حيث تقوم الأجهزة بتحضير سيناريوهات لاستيعاب أعداد مختلفة منهم.

وطلبت أوكرانيا من إسرائيل، منذ بداية الحرب، التوسط لدى روسيا من أجل وقف إطلاق النار، فيما تستمر العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا لليوم الثاني عشر على التوالي.