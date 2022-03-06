عواصف شديدة تجتاح جنوب أستراليا وتسبب في ارتفاع منسوب الأنهار

اجتاحت عاصفة قوية أجزاء كبيرة من جنوب ولاية كوينزلاند الاسترالية، مما تسبب في حدوث فيضانات مفاجئة في بعض الأنهار والجداول المتضخمة بالفعل، وفقًا لشبكة "ايه بي سي نيوز" الاسترالية.

وأوضحت الشبكة أن هطول الأمطار جاء بعد أسبوع واحد فقط من هطول الأمطار التي تسببت في فيضانات شديدة في المناطق المنخفضة في الجنوب الشرقي.

وأشارت إلى أنه تم إصدار تحذيرات من حدوث عواصف رعدية شديدة في مدينة ريدلاند وأجزاء من مناطق لوجان وجولد كوست ومجلس مدينة بريسبان.

وقال ستيف هادلي من مكتب الأرصاد الجوية (BOM) إن العاصفة كانت خارقة وقاسية للغاية، لكنها سرعان ما تلاشت في ضراوتها مع اقترابها من الساحل.

واكدت الشبكة ان منسوب الأنهار ارتفع في جداول ليدلي ولوكير مترًا أو نحو ذلك ، اعتبارًا من حوالي الساعة 6:30 مساءً يوم الأحد - وهو جزء بسيط من الزيادة التي شوهدت خلال عواصف الأسبوع الماضي.

وتابعت انه أعنف عاصفة ضربت بيوديسرت حيث تم الإبلاغ عن "برد مثير للإعجاب" بلغ حوالي 9 سنتيمترات، كما سقط حوالي 54 ملم من الأمطار في حوالي 30 دقيقة في ضاحية هولاند بارك في بريزبين.

وقال مكتب الأرصاد إن العواصف على ساحل صن شاين وفي منطقة وايد باي يمكن أن تستمر في الليل، والتي تأتي بينما لا يزال جنوب شرق ولاية كوينزلاند يتعافى بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي غمرت الجداول والأنهار وتدفق إلى المنازل.

وقالت حكومة الولاية إن فاتورة الأضرار الناجمة عن الفيضانات ستصل إلى مليار دولار على الأقل، رغم أن التقديرات النهائية لم ترد بعد.