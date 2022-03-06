مرصد الكهرباء: أقصى حمل مساء اليوم ٢٦٢٠٠ ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأحد، تبلغ 20 ألفًا و200 ميجاوات.

وأشار المرصد، في نشرته اليوم، إلى أنه لم يتم أمس السبت، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتابع أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم، يبلغ نحو 26 ألفا و200 ميجاوات، مقابل 26 ألفًا و200 ميجاوات الحمل الأقصى، مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ نحو 17 ألفًا و400 ميجاوات