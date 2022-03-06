الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مساء اليوم ٢٦٢٠٠ ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأحد، تبلغ 20 ألفًا و200 ميجاوات.

وأشار المرصد، في نشرته اليوم، إلى أنه لم يتم أمس السبت، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتابع أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم، يبلغ نحو 26 ألفا و200 ميجاوات، مقابل 26 ألفًا و200 ميجاوات الحمل الأقصى، مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ نحو 17 ألفًا و400 ميجاوات

مرصد الكهرباء اليوم ميجاوات

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وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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