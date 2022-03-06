ضبط 28 مخالفة تموينية في حملات على مخابز مطروح

شنت مديرية التموين بمطروح برئاسة حسن الشيباني حملة تموينية مفاجئة على المخابز الإفرنجية والدوارة بمدينة مرسة مطروح، حيث تم ضبط 28 مخالفة تموينية تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا.

صورة من الحدث

وأوضح وكيل تموين مطروح أنه تم المرور على المخابز الدوارة والإفرنجية للتأكد من وجود تراخيص والالتزام بالإعلان عن منتجاتها والتأكد من وجود شهادات صحية للعاملين بهذه المخابز وعدم استخدام دقيق بلدي مدعم في عملية الإنتاج بنطاق مدينة مرسى مطروح.

صورة من الحدث

وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٨ مخالفة و٦ مخالفات منشأة دون ترخيص و١٥ مخالفة عدم وجود شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية و٧ مخالفات عدم الإعلان عن أسعار الخبز الحر.

صورة من الحدث

وأكد انه بالعرض على اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بالتنسيق بين مديرية تموين مطروح ومجلس مدينة مرسى مطروح لاتخاذ اللازم نحو استخراج تراخيص لتلك المخابز ليتسنى لها العمل بشكل قانوني وغلق المخابز المخالفة حال الامتناع عن الترخيص.

صورة من الحدث

وأشار وكيل تموين مطروح إلى أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.