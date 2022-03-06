الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع أعداد المحافظ الإلكترونية إلى 26 مليونا

البنك المركزي
البنك المركزي

أكد إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزى المصرى أن هناك تطورا كبيرا فى التعاملات الإلكترونية والرقمية بالقطاع المصرى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. 
وقال نصر إن أعداد ماكينات الصراف الآلي ارتفعت إلى 18.5 ألف ماكينة، مقابل 13.5 ألف ماكينة بزيادة بنسبة 37%، كما زادت أعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة بيع، مقابل 68 ألف نقطة بيع بزيادة 978%. 
وأضاف أن أعداد البطاقات وكروت الدفع ارتفعت من 30 مليون كارت إلى 54 مليون كارت، كما زادت المحافظ الإلكترونية من 9 ملايين محفظة إلى 26 مليون محفظة الكترونية وهناك 23 بنكًا تقدم خدمات المحفظة الالكترونية. 
وأكد إيهاب نصر أنه قد تم تحصيل مايقرب من 662 مليار جنيه كمتحصلات حكومية من خلال القنوات البنكية خلال عام 2021، حيث شهدت السوق ارتفاع كبير فى حجم المعاملات الالكترونية السنوية من خلال نقاط البيع الإلكترونية من 110 مليار جنيه إلى 170 مليار جنيه، كما زادت التعاملات باستخدام المحافظ الالكترونية من 88 مليار جنيه إلى 268 مليار جنيه، وارتفعت المعاملات عبر التجارة الإلكترونية من 16 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه.

المركزى معامل اخير محافظ إلكتروني ارتفاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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