مصر على مر الزمان ترفع «كامل العدد» بـ الهوسابير

استضاف مسرح الهوسابير التجربة المسرحية "مصر على مر الزمان"، تأليف محمود الشيخ وإخراج أحمد فكري.



العرض تم تقديمه لطلبة المرحلة الثانوية، حيث أنه يستعرض أبرز الشخصيات في منهج التاريخ الذي يتم تدريسه في المرحلة الثانوية.



وعن هذه التجربة حدثنا صاحبها ومؤلف العرض مدرس التاريخ محمود الشيخ: كان لدى حلم أن أقوم بمسرحة المناهج الدراسية وبخاصة مادة التاريخ التي أدرسها، بدأت في دراسة الأمر واستعنت بمتخصصين في المسرح على رأسهم فنان المكياج إسلام عباس، الذي شرفت أنه صمم ونفذ الأزياء بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ المكياج، واستعنت أيضًا بالمخرج المتميز أحمد فكري، وسعدت جدًا عندما وافق النجمان علاء مرسي ولبنى ونس بتمثيل أدوار تاريخية متميزة في المسرحية.



واستكمل "الشيخ": أتمنى أن يتم عرض هذه التجربة بشكل جماهيري، لأن من وجهة نظري أرى أن التاريخ هو حالة من الوعي والثقافة والفكر، يجب أن يتم نشره وتقديمه للجمهور بأكمله وليس للطلبة فقط.



يُذكر أن العرض المسرحي "مصر على مر الزمان" يدور حول أربع شخصيات تاريخية هامة في تاريخ مصر العظيم، نابليون بونابارت محمد على وسعد زغلول ومحمد أنور السادات، والعرض تصميم وتنفيذ الأزياء والمكياج لفنان المكياج إسلام عباس، وبطولة الفنان علاء مرسي والفنانة لبنى ونس وأحمد فكري ومحمود الشيخ وباقة متميزة من الممثلين الشباب، وتأليف محمود الشيخ وإخراج أحمد فكري.