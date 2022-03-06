الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مسرح

مصر على مر الزمان ترفع «كامل العدد» بـ الهوسابير

العرض
العرض

استضاف مسرح الهوسابير التجربة المسرحية "مصر على مر الزمان"، تأليف محمود الشيخ وإخراج أحمد فكري.


العرض تم تقديمه لطلبة المرحلة الثانوية، حيث أنه يستعرض أبرز الشخصيات في منهج التاريخ الذي يتم تدريسه في المرحلة الثانوية.

IMG-20220306-WA0005


وعن هذه التجربة حدثنا صاحبها ومؤلف العرض مدرس التاريخ محمود الشيخ: كان لدى حلم أن أقوم بمسرحة المناهج الدراسية وبخاصة مادة التاريخ التي أدرسها، بدأت في دراسة الأمر واستعنت بمتخصصين في المسرح على رأسهم فنان المكياج إسلام عباس، الذي شرفت أنه صمم ونفذ الأزياء بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ المكياج، واستعنت أيضًا بالمخرج المتميز أحمد فكري، وسعدت جدًا عندما وافق النجمان علاء مرسي ولبنى ونس بتمثيل أدوار تاريخية متميزة في المسرحية.

IMG-20220306-WA0004


واستكمل "الشيخ": أتمنى أن يتم عرض هذه التجربة بشكل جماهيري، لأن من وجهة نظري أرى أن التاريخ هو حالة من الوعي والثقافة والفكر، يجب أن يتم نشره وتقديمه للجمهور بأكمله وليس للطلبة فقط.

IMG-20220306-WA0006


يُذكر أن العرض المسرحي "مصر على مر الزمان" يدور حول أربع شخصيات تاريخية هامة في تاريخ مصر العظيم، نابليون بونابارت محمد على وسعد زغلول ومحمد أنور السادات، والعرض تصميم وتنفيذ الأزياء والمكياج لفنان المكياج إسلام عباس، وبطولة الفنان علاء مرسي والفنانة لبنى ونس وأحمد فكري ومحمود الشيخ وباقة متميزة من الممثلين الشباب، وتأليف محمود الشيخ وإخراج أحمد فكري.

نجم لدي لبن وعي أسهم تاريخ مصر مناهج

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

نقل غادة عادل إلى المستشفى.. وعكة صحية طارئة

«سعيد بأحبابي في البحرين».. حسين الجسمي يشعل حفل مهرجان «ربيع الثقافة»

«الأرصاد» تكشف الأماكن المتأثرة بـ«العاصفة الترابية»

الرئاسة الفرنسية تكشف تفاصيل المحادثة بين بوتين وماكرون

ضبط 12 طنًا و250 كيلو دقيق فاخر في الغربية

مستفيدون من تأهيل المنازل: «مساكننا أصبحت لائقة بعد معاناة طويلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى

«بينيت» يتحدث إلى رئيس الوزراء الأوكراني للمرة الثالثة خلال 24 ساعة