لقاء موسع حول خدمات التأمين الصحي بمركز إعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح، لقاءً موسعًا حول خدمات التأمين الصحي وصحة المواطن بحضور الدكتورة سارة عبدالفتاح، مدير عام التأمين الصحي بمطروح.

وناقش اللقاء الفلسفة التي يقوم عليها عمل منظومة التأمين الصحي والتي تقوم على الاتفاق ما بين الأفراد والجماعات ومنظومة التأمين الصحي بالمحافظة والتي يترتب عليها حصولهم على الخدمات العلاجية مقابل ما يتم تسديده مع جهات عملهم حيث يعد ذلك أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية.

ونوهت مدير التأمين الصحي، بالمبادرات الرئاسية والتي بدأت بمبادرة الرئيس السيسي لعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المرحلة الابتدائية، حيث تم فحص 50000 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، والتي أظهرت وجود 14500 حالة ايجابية تم تقديم الدعم الكامل لها وكذلك مبادرة تحليل فيرس سي لطلاب الصف الاول الاعدادي حيث تم فحص 70 بالمائة من المستهدفين حتى الآن.

وأشارت خلال اللقاء إلى مبادرة ضمور العضلات والتي تم من خلالها تسليم جبائر لحوالي 25 طالبًا، حيث أجرى قطاع التأمين الصحي بمطروح، 15 حالة زراعة كلى وتقديم الخدمة الصحية لعدد 32 حالة غسيل كلوي.

وأشاد الحضور بما قدمه قطاع التأمين بمطروح من توفير لجنة الانترستو لأمراض القلب بالمحافظة بعد أن كانت تقام خارج مطروح وذلك من أجل تقليل العناء عن أبناء المحافظة الذين يعانون من الأمراض المزمنة وتوفير لجنة للأورام كل أسبوع.

وأوصى اللقاء بضرورة ضم العاملين بنظام الأجر مقابل عمل (السركي) إلى منظومة التأمين الصحي بمطروح وموافقة قطاع التأمين على تحديث البيانات والدفاتر من خلال مندوب يمثل كل جهة توفيرًا للوقت والجهد.