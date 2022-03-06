السيناريست محمد الدباح يكشف مراحل تطوّر كتابة مسلسل «تحقيق»

كشف الكاتب والسيناريست محمد الدباح، عن مراحل تطور كتابة مسلسله "تحقيق"، الذي يعرض عبر منصة "واتش ات" الرقمية.

وقال السيناريست، "أنا كتبت المسلسل كاملا من أزيد من 4 سنين، قفلت على نفسي 4 شهور وكتبت المسودة الأولى، وتابع من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "، كتبته وأنا مش مصدق إن المسلسل ده ممكن يتعمل، وكانت أول حد يسمع عنه ريم القماش وكنا بنتكلم عنه كتير، وفضل تحقيق في الدرج مستني حاجة تحصل".

وتابع "الدباح" من خلال منشور شارك به عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: “ كتبته وأنا مش مصدق إن المسلسل ده ممكن يتعمل، وكانت أول حد يسمع عنه ريم القماش وكنا بنتكلم عنه كتير، وفضل "تحقيق” في الدرج مستني حاجة تحصل".

وأضاف: "لحد ما عرفت عبير سليمان، وقرت تحقيق، الحقيقة من غير عبير ماكنش هيبقى في تحقيق، آمنت جدًا بالمشروع واشتغلنا عليه سوا، أنا بحب الشغل معاها جدًا ذوقها حلو وفاهمة وشاطرة والنقاش معاها في التفاصيل بيفيدني جدا وبيخلي كل حاجة أحلى، علاقتنا زي المحرر والمؤلف، ولأنها في نظري أشطر واحدة بتعمل الدور ده، لأنها مش بتفرض حاجة وفاهمة في الاخر اني صاحب القصة لكن وجودها مهم لكل حاجة في الدراما، وهي اللي كانت بتسوق تحقيق كسيناريو عشان يحصل في يوم من الأيام، ده غير اننا بقينا أكتر من صحاب وبيجمعنا شغل دايما وهفضل دايما ممتن لوجودها".

واستطرد: "في مرحلة إعادة الكتابة كان لازم استعين بشريكة الكتابة، مافيش حاجة بكتبها ماينفعش ماتعديش على ريم القماش، والعكس صحيح، ده غير ان فيه مشاريع كتير بنعملها سوا، انا وريم بنتكلم نفس اللغة، عايزين نحقق نفس الهدف، بنتناقش في أبسط جملة، ووجودها في تحقيق كان ضروري وإضافتها لكل حاجة عظيمة".

واختتم قوله: "جاءت مرحلة شانك عشان نوصل للمسودات الأخيرة في وجوده مسودة ما قبل التصوير، ولحد آخر لحظة وقبل حتى دخول تصوير المشهد التطوير وإعادة الكتابة مستمرة، وحابب أشكر ك، حيث تستفز الرواية خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، وعلى القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس، ويبدأ البطل الرئيسي هشام خيري، في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت. يبدأ هشام تحقيقه ويزور الأماكن والشخصيات لحل اللغز حتى يصل إلى مرحلة متقدمة من التحقيق تضعه في تحدي مع كاتب الرواية.

ومسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التى لا تخلو من الأكشن، ويشارك فى بطولته أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، زينب غريب، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول رواية تحقيق، و تستفز الرواية خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، على القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس.