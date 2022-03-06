نادي سيجر بطنطا يكرم بطلات المصارعة النسائية بعد فوزهن ببطولة الجمهورية
نظم نادى سيجر الرياضى بطنطا بمحافظة الغربية حفلا لتكريم بطلات النادي في المصارعة النسائية بعد فوزهن ببطولة الجمهورية وانضمامهم لمنتخب مصر، لتمثيله في بطولة ألعاب البحر المتوسط المقبلة.
و حصل النادى علي 6 ميداليات ومركز خامس ، وذلك في البطولة التي أقيمت بمدينة راس البر في فبراير الماضي، تحت قيادة المدير الفني عصمت رضا علي والمدرب العام هند مجدى والمدرب السيد عبد الرحيم .
وحصلت اللاعبة كنزى عصام علي الميدالية الذهبية، وسوليمة محمد مصطفي علي، وسما مجدي علي الميدالية الفضية، وهايا رضا، و هانم سعيد سعد، وبسمله احمد عيد، و فرحة باسم فضل علي الميدالية البرونزية.
جاء ذلك تحت رعاية يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، و بحضور النائبة دعاء عريبي، و الدكتور خالد الشرقاوي مدير إدارة الشباب والرياضة بطنطا ، وزين العابدين علي رئيس مجلس إدارة نادي سيجر، وياسر فوزي المدير التنفيذي للنادي، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.