الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عدد من تجار المواد المخدرة خلال حملة أمنية مكبرة شملت عدة مراكز وأقسام بنطاق المديرية، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بمراكز طوخ وبنها وشبين القناطر. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 عاطلين بحوزتهم كيلو و300  جرام من مخدر  البانجو، و160 جرام هيروين، و220 جرام من مخدر الآيس، ومبالغ مالية وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مباحث القليوبية تجار المواد المخدرة حملة أمنية مدير أمن القليوبية

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وائل لطفي

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