الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تقرير يحذر من اللحوم المدخنة

لحوم مدخنة
لحوم مدخنة

تُعتبر اللحوم المدخنة من الأطعمة التي انتشرت بشكل كبير خلال عصرنا هذا، فلا شيء يضاهي رائحة اللحوم المدخنة، ومؤخرًا انتشرت شائعة حيث تم تصنيفها على أنها من الاطعمة التي تسبب الإصابة بالسرطان، فهل هذا صحيح؟

 

ما المشكلة في اللحوم المدخنة؟

أكد الأطباء بموقع "clevelandclinic" الطبي، أن اللحوم المدخنة ملوثة، فعندما تسمع مصطلح "طعام ملوث" ، قد تتخيل علامات قبح واضحة، مثل طعم سيئ أو رائحة كريهة أو لون غريب، لكن مشكلة اللحوم هو طريقة إنتاجها.

 

ويوضح خبراء التغذية، أن الدخان بحد ذاته هو مصدر ملوثات يمكن أن تكون ضارة، حيث تتشكل المواد الضارة التي تسمى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والأمينات الحلقية غير المتجانسة عند طهي اللحوم في درجات حرارة عالية جدًا.

 

وأشار الأطباء إلى أنه على الرغم من أن اللحوم المشوية والمقلية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تكوين الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، ولكن تظهر الدراسات أن التسوية بالتدخين يؤدي إلى مستويات أعلى من التلوث، حيث يتم إنشاء هذه المركبات عندما تتساقط السوائل والدهون من اللحم على مصدر الحرارة.

 

هل اللحوم المدخنة تسبب السرطان؟ 

يحذر المعهد الوطني للسرطان من أن الهيدروكربونات العطرية، يمكن أن يتسببان في تغييرات في الحمض النووي الخاص بك مما يعرضك لخطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

 

كما أن التعرض العالي لهذه المركبات يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء ، ولا سيما سرطان القولون والمعدة.

 

وتشير بعض الأبحاث الحديثة أيضًا إلى أن اللحوم الحمراء والمعالجة ، بما في ذلك اللحوم المدخنة ، قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

 

وقد صنفت منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة - التي تشمل اللحوم المدخنة - على أنها مجموعة مسرطنة من المجموعة الأولى بناءً على دليل على ارتباطها بسرطان القولون والمستقيم. 

منظمة الصحة العالمية سرطان الثدي الصحة العالمية اللحوم الحمراء سرطان البروستاتا سرطان القولون اللحوم المدخنة

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وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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