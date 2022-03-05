وزيرة الثقافة تشهد حفل ختام مهرجان دندرة الثانى للموسيقى والغناء (صور)

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، حفل ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء.

أحيا الحفل النجم السورى طارق العربى طرقان وابناءه بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وكلًا من الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكدت عبد الدايم، أن المهرجان حضره ما يزيد عن 20 الف شخص خلال ثلاثة أيام، لتثبت الفعاليات قدرة الفنون الجادة على جذب الجمهور وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مُشيرًة إلى أهمية خروج العملية الابداعية الى اماكن مفتوحة مما يساهم فى وصول المنتج الفنى والثقافى إلى ابناء الوطن، وأثنت على تضافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح المهرجان وخروجه بالشكل اللائق ، مؤكدة استمرار التعاون لإقامة المزيد من الفعاليات والانشطة بالمواقع السياحية والتريخية تعظيما لفكرة السياحة الثقافية والفنية .

وتضمن حفل الختام مجموعة من المؤلفات الخاصة بتترات أعمال الرسوم المتحركة الشهيرة والتى شكلت وجدان اجيال وتفاعل معها الحضور بحماسة خاصة الشباب من ابناء قنا مستعيدين ذكريات الطفولة كان منها سيمبا، مدينة النخيل ، سلاحف النينجا ، سابق ولاحق ، بات مان ، ريمى ، صقور الارض، هزيم الرعد ، كونان ، باص المدرسة وغيرها.

يذكر أن مهرجان دندرة الثانى للموسيقى والغناء اقيم بالتعاون بين كل من وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة قنا ونظمته دار الاوبرا المصرية وضم 3 حفلات احياها على التوالى كل من امير الغناء العربى هانى شاكر، ريهام عبد الحكيم ونجما الاوبرا ياسر سليمان وايمان عبد الغنى، طارق العربى طرقان وابنائه.