السفير الأمريكى يبحث مع «عقيلة صالح» تطورات الأوضاع فى ليبيا

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح حول كيفية تهدئة التوترات وتجنب العنف واستعادة الزخم استعدادًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

ورحب نورلاند وفق بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، بالتزام رئيس مجلس النواب بالانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

واتفقا السفير الأمريكي ورئيس البرلمان على أنّ ليبيا لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي، وفق بيان السفارة الأمريكية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في وقت سابق إن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل متابعته تطورات الأحداث في ليبيا بشكل مستمر، بما في ذلك جلسة مجلس النواب التي عقدت في 1 مارس للتصويت على منح الثقة لحكومة جديدة.

وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت في مجلس النواب لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات، مع حدوث أعمال تهديد قبل الجلسة.

وجدد الأمين العام التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020. ويؤكد على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي تسجلوا للانتخاب لاختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني سليم.

ووفق المتحدث الأممي تعتزم المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أقرب وقت ممكن، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

ودعا الأمين العام كافة الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا.