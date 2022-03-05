السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الأمريكى يبحث مع «عقيلة صالح» تطورات الأوضاع فى ليبيا

عقيلة صالح و ريتشارد
عقيلة صالح و ريتشارد نورلاند

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح حول كيفية تهدئة التوترات وتجنب العنف واستعادة الزخم استعدادًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن. 

ورحب نورلاند وفق بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، بالتزام رئيس مجلس النواب بالانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

واتفقا السفير الأمريكي ورئيس البرلمان على أنّ ليبيا لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي، وفق بيان السفارة الأمريكية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في وقت سابق إن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل متابعته تطورات الأحداث في ليبيا بشكل مستمر، بما في ذلك جلسة مجلس النواب التي عقدت في 1 مارس للتصويت على منح الثقة لحكومة جديدة.

وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت في مجلس النواب لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات، مع حدوث أعمال تهديد قبل الجلسة.

وجدد الأمين العام التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020. ويؤكد على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي تسجلوا للانتخاب لاختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني سليم.

ووفق المتحدث الأممي تعتزم المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أقرب وقت ممكن، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

ودعا الأمين العام كافة الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا.

السفير الأمريكي لدى ليبيا ليبيا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح نورلاند الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

أمطار متوقعة ورياح.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الأمم المتحدة تحذر من الاستقطاب السياسي واللجوء للعنف في ليبيا

«جيل التسعينيات».. كيف ظهر واختفى كل هؤلاء النجوم؟

السفير الأمريكي يتصل بالدبيبة وباشاغا لمنع التصعيد

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

«رياح خماسين وأتربة».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

ربيع المرتزقة والمخدرات

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

صور

مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

«حرب أوكرانيا».. رئيس وزراء إسرائيل يتوجه إلى ألمانيا بعد اجتماعه مع بوتين

بعلم أمريكا.. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين سرًا لمناقشة وقف إطلاق النار

تشترك فى حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوى من إسرائيل