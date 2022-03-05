«الأوروبي لإعادة الإعمار» يوقع 3 اتفاقيات حول الهيدروجين الأخضر في مصر

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم السبت، ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والنقل والسياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر، الذي عقدته وزارة التعاون الدولي؛ لإطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (2022-2027).

ووقع البنك مذكرة تفاهم مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية تتعلق بتقييم اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، ومذكرة مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية؛ لإنشاء مجلس قطاع المهارات للضيافة والسياحة في مصر، كما وقع البنك اتفاقية مع وزارة النقل بقيمة 250 مليون يورو لتمويل تحويل خط السكة الحديدية بأبو قير إلى خط كهربائي بطاقة استيعابية كبرى.