ننشر تحريات المباحث حول اتهام 53 شخصًا بسرقة وإتلاف خطوط البترول بالمطرية

أحالت النيابة العامة، 53 متهمًا كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة وإتلاف خطوط البترول واستخدموا 27 سيارة نقل بفنطاس لتنفيذ جرائمهم.

وحصلت "الدستور" علي تحريات الأجهزة الأمنية حول 53الواقعة والمتهمين نرصدها في السطور التالية..

جاء في أقوال رائد شرطة ومعاون مباحث قسم المطرية، أنه على إثر ورود معلومات بنشوب مشاجرة بأحدى العقارات انتقل إلى موقع البلاغ فتبين أن أطرافها كلا من المتهمين من الأول حتى الرابع وبحوزتهم سلاح أبيض " كتر ، سكين " فضبطهم.

وبمواجهتهم أقروا بأن المشاجرة نشبت بسبب خلاف بينهم على حصيلة سرقتهم للمواد البترولية وتجارتهم فيها فاصطحبهم وأرشدوا عن السيارات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وعن أماكن تخزينها وبتفتيشها عثر بداخلها على مواد بترولية وبالانتقال رفقتهم تمكن من ضبط المتهمين من الخامس حتى السابع وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وأضاف بأن تحرياته السرية دلته على صحة واقعة سرقة المواد البترولية من المواسير المملوكة لشركة أنابيب البترول ونقلها بالظهير الصحراوي.

كما جاء بأقوال عقيد شرطة ومفتش مباحث فرقة الشرق سابقا أنه نفاذا لإذن النيابة العامة باستخراج المتهمين وبمناقشتهم أقروا بارتكاب واقعة سرقة المواد البترولية من شبكات البترول المملوكة لشركة أنابيب البترول الممتدة على مستوى المحافظات محدثين بها تلفيات عقب فتح ثقب بالماسورة وتركيب محبس بها والاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية وتوزيعها على المخازن ملكهم مستخدمين في ذلك السيارات "فنطاس" المملوكة لهم وأرشدوا عن المخازن والسيارات المستخدمة في الواقعة.

وأضاف أنه تمكن من ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم السيارات والمخازن محل تخزين المواد البترولية المسروقة كما عثر بحوزتهم على أسلحة نارية " فرد خرطوش ، بندقية ألية ، بندقيتين

خرطوش وطلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية المضبوطة والمستخدمة في تأمين عمليات السرقة.

كما شهد مفتش مباحث إدارة تموين تأمين محاور المطار، أنه بفحص السيارات المضبوطة تبين احتوائها علي مواد بترولية وبمواجهته المتهمين اقروا بتحصلهم عليها من عمليات خطوط البترول المملوكة لشركة أنابيب البترول.

ونص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة لـ53 متهمًا، أنهم في تاريخ سابق عن يوم 6 يونيو 2021 بدائرة قسم شرطة المطرية في محافظة القاهرة، حازوا وأحرزوا سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

وأضاف قرار الأحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير"مششخنة" فرد خرطوش، بندقيتين خرطوش" حال كونهم غيرمرخص لهم بحيازته أو إحرازه.

وأوضح قرار الإحالة انهم أتلفوا عمدا خطوط البترول "الكيلو 101، الكيلو 81، عجرود، الصف" المملوك لشركة "أنابيب البترول" بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية مما أدى إلى إتلافها وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية كما سرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة "أنابيب البترول" بأن كان ذلك ليلاً حال حملهم الأسلحة.

وحازوا وأحرزوا سلاح أبيض "سكين ، كتر" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية وأجروا أعمال حفر على خط من الخطوط الأنابيب بدون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه.

ولفت قرار الإحالة أن المتهمين قاموا بتشغيل محل "مخازن بيع مواد بترولية بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.