السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 17 عاطلًا بحوزتهم مخدرات في القليوبية

حبس
حبس

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم، حملة أمنية استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتجار المخدرات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 17 عاطلًا بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وتحررت المحاضر اللازمة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد شن حملة مكبرة استهدفت عدد من البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 11 عاطلًا في قها، وبنها وشبرا الخيمة، والقناطر الخيرية، والخانكة، وشبين القناطر، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية عبارة عن فرد خرطوش و95 جرام من مخدر الأستروكس، و450 جرام من مخدر الهيروين و189 قرص مخدر.

اجهزة الامن القليوبية حملة أمنية حائزي الأسلحة النارية مدير أمن القليوبية

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ضبط 17 عاطلًا بحوزتهم مخدرات في القليوبية

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