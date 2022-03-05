قصر ثقافة المنصورة يناقش المشروع الإبداعى لـ أحمد صبرى أبوالفتوح.. غدًا

يستضيف نادي أدب قصر ثقافة المنصورة الكاتب الروائي أحمد صبري أبوالفتوح؛ للحديث حول تجربته الإبداعية، ويناقشه فيها الشاعر سمير الأمير والشاعرة والناقدة رشا الفوال، وذلك في السادسة مساء غدٍ الأحد الموافق 6 من مارس الجاري، بقصر ثقافة المنصورة.

أما عن أحمد صبري أبوالفتوح فقد ولد عام 1953 بمحافظة الدقهلية، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة 1975، ثم عمل وكيلا للنائب العام، وتدرج في مناصب القضاء حتى عمل رئيسا للنيابة العامة، ثم استقال من القضاء وعمل بالمحاماة.

يقول أحمد عن نفسه: "أنا كاتب وروائي ومحام مصري عربي التوجه، أؤمن بالاشتراكية العلمية والمادية الجدلية وجدل الإنسان، وبالفصل التام بين الدين والدولة، أعمل ضد التمييز بكافة أنواعه ضد المرأة والفقراء والأقليات الدينية والعرقية".

خماسية «ملحمة السراسوة» أضخم أعمال أحمد صبري أبوالفتوح، وهي صادرة عن دار ميريت للنشر، وأجزاؤها الخمسة هي: «الخروج، التكوين، أيام أخرى، شياطين وملائكة، وحكايات أول الزمان».

نال الجزءان الأول والثاني من الرواية اهتماما نقديا وإعلاميا لافتا تجلى في عدد من التعليقات والمقالات المنشورة حول العمل الذي تم اختياره في استفتاءات أجرتها صحيفة «الأهرام» وصحيفة "المصري اليوم" ضمن أبرز الروايات المصرية في العام 2009، إذ وصفها الناقد الكبيرالدكتور جابر عصفور، في مقال بصحيفة الأهرام، بـ"الرواية الفاتنة"، وقال: «أطار كاتبها أحمد صبرى أبوالفتوح النوم من عينى بملحمته البديعة»، وأكد الكاتب الكبير خيري شلبي: "إن رواية ملحمة السراسوة سيكون لها شأن عظيم في تاريخ الأدب العربى"، أما الروائي إبراهيم عبدالمجيد فقد وجّه الحديث لقراء "أخبار الأدب» قائلا: «لن أحدثكم عن رواية ملحمة السراسوة، فقط سأطلب منكم أن تتساءلوا إذا لم تنافس هذه الرواية على الجائزة "البوكر" فكيف تكون الجائزة حقيقية؟!!».

أما عن قصر ثقافة المنصورة، فقد بني في ستينيات من القرن الفائت على جزء من حديقة فريال التاريخية، بعد أن تحول اسمها إلى حديقة التحرير عقب ثورة يوليو 1952، وتوقف بنائه أثناء نكسة 1967، ثم استكمل وافتتح في السبعينيات، ويعد من أكبر قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، وتم تصميمه من قبل المعماري المصري سيد كريم، وهو من رواد المعماريين المصريين في تطبيق فكر عمارة الحداثة في مصر، والقصر مسجل في عداد المباني ذات الطابع المميز بمحافظة الدقهلية، ويعتبر من المباني المميزة التي ترمز لمدينة المنصورة.