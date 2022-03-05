أمطار متوقعة ورياح.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، فيما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 20-30% على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الخميس أنه من المتوقع ايضا وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 70-60 كلم/ ساعة وارتفاع الموج 3-5 أمتار.

فى هذا السياق تكشف الدستور حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

السبت 5 مارس

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس الأحد 6 مارس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس الاثنين 7 مارس:

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الثلاثاء 8 مارس:

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.