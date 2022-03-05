السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. مصرع 5 شباب سقطت بهم سيارة بإحدى الترع بالمنصورة

سقوط سيارة بترعة
سقوط سيارة بترعة

لقى 5 شباب مصرعهم غرقا، عقب سقوط سيارة كانوا يستقلونها بترعة البحر الصغير بناحية مركز الجمالية شمال محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من الأهالى بسقوط سيارة داخل ترعة البحر الصغير بناحية مركز الجمالية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتمكن الأهالى من انتشال مستقلى السيارة وتم نقلهم إلى مستشفى الجمالية العام وتبين وفاة 5 من الشباب كانوا بداخل السيارة.

وبالفحص والتحرى تبين أن السيارة تحمل أرقام 5194 ف ب ص، وانحرفت من قائدها أثناء السير على الطريق، وسقطت داخل ترعة البحر الصغير مقابل قرية غنيم شطا، وكشفت التحريات أن المتوفين جميعا من قرية ميت شرف التابعة لمركز المنزلة، وهم: فادى هانى عبد الحميد 17 سنة، وأحمد مجدى السيد على 20 سنة، ومحمد شريف السيد على 17 سنة، ومحمد كمال محمد توفيق العراقى 17 سنة، أحمد مجاهد السلاوى رخا 22 سنة.

وكانوا عائدين من حفل زفاف بمدينة المنصورة، وجارى تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الجمالية، وتم استخراج السيارة ونقلها مركز شرطة منية النصر تحت تصرف النيابة وحل الحادث المحضر رقم 2551 جنح م النصر لسنة 2022، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط سيارة الجمالية محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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