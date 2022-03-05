«زيلينسكي» يدين رفض حلف «الناتو» تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب عبر حسابه بـ«فيس بوك»، رفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وقال «زيلينسكي»: «الناتو تعمد عدم تغطية أجواء أوكرانيا.. دول الناتو أوجدت رواية مفادها أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى عدوان روسي ضد الحلف».

وتابع: «قادة الناتو أعطوا الضوء الأخضر لقصف مزيد من المدن والقرى الأوكرانية، برفضهم تطبيق منطقة حظر طيران».

ووصف «زيلينسكي» قمة الناتو التي عقدت الجمعة وتم اتخاذ القرار برفض تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا بأنها «ضعيفة ومشوشة».