السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«زيلينسكي» يدين رفض حلف «الناتو» تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب عبر حسابه بـ«فيس بوك»، رفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وقال «زيلينسكي»: «الناتو تعمد عدم تغطية أجواء أوكرانيا.. دول الناتو أوجدت رواية مفادها أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى عدوان روسي ضد الحلف».

 وتابع: «قادة الناتو أعطوا الضوء الأخضر لقصف مزيد من المدن والقرى الأوكرانية، برفضهم تطبيق منطقة حظر طيران».

ووصف «زيلينسكي» قمة الناتو التي عقدت الجمعة وتم اتخاذ القرار برفض تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا بأنها «ضعيفة ومشوشة».

الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شبكة سي ان ان الأمريكية حلف شمال الأطلسي الناتو أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

مصرع 23 عنصرا شديدى الخطورة وضبط 5600 آخرين بـ11 ألف قطعة سلاح

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

خدمة تاريخية.. «السكة الحديد» تطلق أول قطار درجة ثالثة مكيف الثلاثاء

مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء فى العياط

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

«زيلينسكي» يدين رفض حلف «الناتو» تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج