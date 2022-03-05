بدء الدراسة للدفعة الرابعة من دبلوم الاستشعار من البعد

أعلنت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، عن بدء الدراسة للدفعة الرابعة بالدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية؛ بالشراكة بين الهيئة وجامعة عين شمس.

وقاا الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة، في التقرير الذي رفعه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن، إن الدبلوم يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الهيئة وجامعة عين شمس؛ بهدف تخريج متخصصين مؤهلين تأهيلاً عاليًا في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد.

وأضاف أن الدبلوم ينفرد باحتوائه على منهج دراسي علمي، يشمل الجوانب النظرية والعملية لمقررات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البُعد، وبرمجة نظم المعلومات الجغرافية، بحيث يمنح التدريب خريجي الجامعات والكليات المختلفة المهارات العلمية والتطبيقية في موضوعات الدراسة المتعلقة بمجال تلك التقنيات؛ مما يعزز فرص العمل المتاحة لهم في هذا المجال، خاصة مع زيادة الطلب العالمي على المتخصصين والمهنيين في هذا المجال الحيوي.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء أن الدراسة بالدبلوم تستغرق 36 ساعة معتمدة موزعة على 3 فصول دراسية.