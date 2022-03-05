السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الإنجيلية يشارك في رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة القللي الإنجيلية

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الجمعة، في حفل رسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة الإنجيلية بالقللي، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس صموئيل زكي، نائب رئيس السنودس، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والشيخ فيكتور فكري، والقس سليمان صادق، والقس إميل زكي، الراعي الاكرامي للكنيسة، والدكتور القس ماجد كرم، راعي الكنيسة، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، والدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس الشيوخ، والشيخ الدكتور عبد الله شلبي، مندوبًا عن الأزهر الشريف، والقس جرجس فرج، كاهن كنيسة مارجرجس القللي، والقس بيشوي فوزي، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك. 

وقال الدكتور القس أندريه زكي، في كلمته خلال الاحتفال: "أهنئ الشيوخ والشمامسة المرتسمين، وأهنئ الكنيسة بمرور 125 عامًا على تأسيسها"، مضيفًا "أن السيد المسيح في خدمته على الأرض تعامل مع الناس بحب، وكان ملمًّا  بتحدياتهم وآلامهم، وكان يصنع المعجزات لتسديد هذه الاحتياجات، ولهذا فإن رسالة الكنيسة تقتضي أن تكون ملمَّة ومدركة لتحديات الواقع وآلام الناس، وأن تتعلم الكنيسة أيضًا كيف ومتى تتعامل مع هذه التحديات". 

حضر الاحتفال أيضًا ممثلو حزب مستقبل وطن بالقللي وعدد من القيادات الشعبية والدينية.
في سياق كنسي أخر  بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي،برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وستنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية،  بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثةذكسية ، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

ر القس أندريه زكي سامة شيوخ شمامسة جدد للكنيسة نائب رئيس السنودس والدكتور القس ماجد كرم عضو مجلس النواب

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