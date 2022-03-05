تفاصيل ضبط أشهر «ديلر» مخدرات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أشهر "ديلر" مخدرات بمنطقة الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

وكشف المتهم عن أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، لتحقيق مكاسب مادية طائلة، مشيرًا إلى أنه يتحصل عليها من عاطل أرشد عن هويته، كما اعترف بتخزين المواد المخدرة بمسكنه.

وتم الكشف عن نشاط المتهم في تجارة المواد المخدرة، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورطه في ترويج المواد المخدرة بين عملائه، خاصة مخدر الهيروين.

تم إعداد كمين للمتهم، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المخدر، وهاتف محمول يستخدم في التواصل مع عملائه.

بمواجهته اعترف بحيازته الهيروين للاتجار به، وحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.