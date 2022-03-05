السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وكالة: الغاز الروسى يتدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا كالمعتاد

الغاز الروسي
الغاز الروسي

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا أن شركة "جازبروم" الروسية للغاز شحنت الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنفس الحجم اليومي الذي يبلغ 109.5 مليون متر مكعب يوميًا حتى الجمعة.

وارتفع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي "تي. تي. إف" الأربعاء إلى 194,715 يورو للميجاوات ساعة، وهو مستوى قياسي مدفوع بالحرب في أوكرانيا، إذ تعتبر روسيا منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للغاز.

ووصل سعر الغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل إلى 463,83 بنس لكل وحدة حرارية، وهو مستوى قريب جدًا من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجّلها في ديسمبر الماضي عند 470,83 بنس.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي العالمي، نهاية تعاملات الأربعاء بنسبة 1% بعد أن تراجع خلال الأسبوع الماضي لأقل من 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ليواصل الارتفاع مجددًا، وذلك بدعم ارتفاع أسعار النفط «برنت» التي تجاوزت سعر الـ 84 دولارًا للبرميل خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر الغاز تعاملات المسائية 4.804 دولار للمليون وحدة حرارية ليقترب من الـ5 دولارات، كسعر عادي بحد أدنى.

يأتى الارتفاع بعد أن تحولت بعض استخدامات الطاقة من النفط الخام بسبب ارتفاع سعره العالمي، إلى الغاز الطبيعي، وخاصة في الدول الأوروبية بسبب الطقس البارد، واستخدام الغاز في أعمال التدفئة.

وتعاني بعض الدول الأوروبية من نقص شديد فى موارد الطاقة، منها الغاز الطبيعي التي تقوم باستيراد كميات كبيرة من الغاز لسد احتياجات السوق المحلية لتشغيل المصانع ومحطات الكهرباء، وكذلك لأعمال التدفئة.

الغاز الروسي اوروبا أوكرانيا

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