السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: «الناتو» يبقى باب الحوار مفتوحا مع روسيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حلف الناتو يبقي على باب الحوار مفتوحا مع روسيا، لكنه سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا.

 

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل يوم الجمعة: "سنبقي باب الدبلوماسية والحوار مفتوحا مع روسيا"، مضيفا أن الحلف لا يسعى للمجابهة العسكرية مع موسكو، لكنه ملتزم "بحماية كل شبر من أراضيه".

 

وأكد بلينكن أن الناتو سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا خلال الأسابيع القادمة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

 

وعقد حلف الناتو الجمعة 4 مارس اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في أوكرانيا على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

روسيا روسي الناتو حلف الناتو بلينكن

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

مرتضى منصور يعلن تفاصيل تعاقد الزمالك مع فيريرا

رئيس فنلندا: مستعدون لمناقشة انضمامنا لحلف الناتو مع البرلمان

بسبب موقف مفاجئ لوليد كمال.. لجنة تحكيم الدوم: مخرجتش عن الدور برافو

«قوة الاستطلاع المشتركة» تطلق مناورات فى بحر البلطيق وسط التوتر مع روسيا

وزير الدفاع اليابانى: المقذوف الكورى الشمالى وصل إلى ارتفاع 550 كيلومترا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

د.كريمة الحفناوى

لا للعنف ضد المرأة

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج