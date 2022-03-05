الخارجية الأمريكية: «الناتو» يبقى باب الحوار مفتوحا مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حلف الناتو يبقي على باب الحوار مفتوحا مع روسيا، لكنه سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل يوم الجمعة: "سنبقي باب الدبلوماسية والحوار مفتوحا مع روسيا"، مضيفا أن الحلف لا يسعى للمجابهة العسكرية مع موسكو، لكنه ملتزم "بحماية كل شبر من أراضيه".

وأكد بلينكن أن الناتو سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا خلال الأسابيع القادمة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

وعقد حلف الناتو الجمعة 4 مارس اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في أوكرانيا على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.