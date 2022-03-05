السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلومبرج تعلن تعليق نشاط صحفييها فى روسيا و«سى إن إن» توقف بثّها

بلومبرج
بلومبرج

أعلنت وكالة بلومبرج للأنباء تعليق نشاط صحفييها في روسيا بعدما أقرت موسكو مبدأ فرض عقوبات جزائية قاسية في حال نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش وغزو أوكرانيا.


وقال رئيس تحرير الوكالة جون ميكلثويت في مقال نشره موقع بلومبرج الإلكتروني "قررنا ببالغ الأسف أن نعلق مؤقتًا عملنا في جمع الأخبار في روسيا".


وأضاف "أن التغيير في القانون الجنائي الذي يبدو أنه يهدف إلى تحويل أي مراسل مستقل إلى مجرم بالتبعية البحتة، يجعل مستحيلا الاستمرار في أي شكل من أشكال الصحافة العادية داخل البلاد".


من جهتها قالت شبكة "سي ان ان" التي تعمل على مدار 24 ساعة إنها "ستتوقف عن البث فى روسيا بينما نواصل تقييم الوضع وخطواتنا التالية للمضي قدمًا".


وتأتي التحركات في وقت هدّد المشرعون الروس بفرض أحكام بالسجن لكل من ينشر "أخبار كاذبة" عن الجيش الروسي، في إطار محاولة لقمع اي معارضة لخطوة غزو أوكرانيا.


وأعلنت "بي بي سي" الجمعة أنها أوقفت عمل صحافييها في روسيا، في حين قالت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) إنها أوقفت موقتا التقارير الواردة من روسيا.


وقال المدير العام لـ"بي بي سي" تيم ديفي في بيان "يبدو أن هذا التشريع يجرّم عمل الصحافة المستقلة".


وحذّر من أن الصحفيين قد يواجهون "خطر الملاحقة الجنائية لمجرد تأديتهم عملهم".

 

وعلي صعيد آخر ، قرّرت الهيئة الروسية للرقابة في مجال الإعلام "روسكومنادزور"، حجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في روسيا؛ ردا على حجب حسابات وسائل الإعلام الروسية على المنصة.

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